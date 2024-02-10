Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В «Россети Центр» рассказали, как защищают своих энергетиков в зоне спецоперации

В «Россети Центр» рассказали, как защищают своих энергетиков в зоне спецоперации

Энергетики, участвующие в спецоперации, вместе с семьями посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Там они встретились с генеральным директором ПАО «Россети Центр» - управляющей компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Игорем Маковским.

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