Водитель пострадал при столкновении фуры с поездом под Хабаровском

Дальневосточная транспортная прокуратура информирует о столкновении грузовика с грузовым поездом в Хабаровском крае, в результате которого пострадал водитель, а также были повреждены железнодорожные пути и локомотив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии