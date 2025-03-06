Русский Колоколъ Это очередная история – продолжение тех, что произошли в подмосковных Мытищах и Долгопрудном.
Чемпиону по чтению Корана дали квартиру, а солдату – нет: в Татарстане квартирный скандал
Комментарии
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Aleksandr Sobolev
(((Кто о чем а фанаты совка все о пидарах, жопах и прочем подобным! 😀 Ну да что взять с низших существ - тупого, необразованного, дикого. грязного никчемного нищебродского быдла - потомков кабацких дешевок и свинопасов-алкашей, совеЦкого пролетариата!! 🤣 ((по твоему лексикону сразу же видно что ты такое!!
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2 час.
Tania Еременко
Это - правда. Моей подруге удалось сбежать от убийц-таджиков в то время. когда они вырезали русских и грабили их дома и квартиры. Спаслась с маленькими сыновьями. Но я помню правдивую картину уничтожения и убийства русских. С какой хрени мы должны их обнимать, давать квартиры и миллионы. А кто ответит за наших в 90-е годы? Полный маразм. Нельзя давать чуркам-убийцам вытирать о себя ноги, чтобы они и в России издевались над нашими детьми в школах и на улице, насиловали наших девушек и женщин. Доколе власти будут им это позволять?
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2 час.
ЕР
Елена Ратникова
Ты это сам про себя лопочешь,умник,окончил 1 класс и два коридора,и лезешь в умники.Чмо ты болотное,а не мужик.
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2 час.
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