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Роковое совпадение: обломки БПЛА второй раз попали в одну и ту же высотку Новороссийска

Роковое совпадение: обломки БПЛА второй раз попали в одну и ту же высотку Новороссийска

Жители Новороссийска сообщили, что во время ночной атаки беспилотников повреждения вновь получила многоэтажка, которая уже попадала под удар в ноябре 2025 года.

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