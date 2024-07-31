Пекин: Китай и ЕС должны разрешить разногласия путем диалога  

Взаимная выгода и общие интересы являются фундаментальной сутью китайско-европейского торгового сотрудничества, введение дополнительных тарифов является типичным протекционистским действием, которое не способствует усилиям международного сообщества по борьбе с изменением климата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии