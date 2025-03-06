Белорусов в плей-офф должен бояться даже Ротенберг! Квартальнова списали в России, а он создал топ-клуб в Минске

«Динамо» уже второе на Западе.Кто самый побеждающий тренер в истории КХЛ? Может быть, Зинэтула Билялетдинов с тремя Кубками Гагарина? Или его главный конкурент по трофеям Олег Знарок? Или Вячеслав Быков? Нет, нет и еще раз нет.