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Белорусов в плей-офф должен бояться даже Ротенберг! Квартальнова списали в России, а он создал топ-клуб в Минске

Белорусов в плей-офф должен бояться даже Ротенберг! Квартальнова списали в России, а он создал топ-клуб в Минске

«Динамо» уже второе на Западе.Кто самый побеждающий тренер в истории КХЛ? Может быть, Зинэтула Билялетдинов с тремя Кубками Гагарина? Или его главный конкурент по трофеям Олег Знарок? Или Вячеслав Быков? Нет, нет и еще раз нет.

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