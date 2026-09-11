Были ли британцы в курсе? Гаспарян о срыве покушения на послов в Москве и уроне от страны-камикадзе

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:27 – Саммит БРИКС в Нью-Дели;09:57 – Провокация против британских дипломатов в Москве;19:49 – Спекуляции вокруг теракта 9/11.