Были ли британцы в курсе? Гаспарян о срыве покушения на послов в Москве и уроне от страны-камикадзе

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:27 – Саммит БРИКС в Нью-Дели;09:57 – Провокация против британских дипломатов в Москве;19:49 – Спекуляции вокруг теракта 9/11.
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