В Челябинске срочники получили выплаты за неподписанные контракты: СМИ узнали, почему

В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали ситуацию. Солдаты срочной службы из воинских частей 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцированной под Чебаркулем в Челябинской области, неожиданно получили крупные денежные выплаты.
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