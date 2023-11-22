Музей «заказал» деревья: в Царском Селе ищут лесорубов для очистки Александровского парка

Над Александровским парком в Царском Селе завис топор дровосека. Музей-заповедник ищет подрядчика, который вырубил бы часть деревьев На сайте ЕИС Закупки отмечается, что работы ведутся в рамках «сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Парк Александровский».
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