Музей «заказал» деревья: в Царском Селе ищут лесорубов для очистки Александровского парка

Над Александровским парком в Царском Селе завис топор дровосека. Музей-заповедник ищет подрядчика, который вырубил бы часть деревьев На сайте ЕИС Закупки отмечается, что работы ведутся в рамках «сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Парк Александровский».