SHOT: умер москвич, пытавшийся совершить суицид в МФЦ Москвы

Умер москвич, пытавшийся покончить с собой в московском МФЦ. Об этом сообщает SHOT.Напомним, 2 августа стало известно, что 61-летний Сергей Соловьев пытался покончить с собой в МФЦ в районе Ясенево, но его спас один из сотрудников.