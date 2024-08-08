SHOT: умер москвич, пытавшийся совершить суицид в МФЦ Москвы

Умер москвич, пытавшийся покончить с собой в московском МФЦ. Об этом сообщает SHOT.Напомним, 2 августа стало известно, что 61-летний Сергей Соловьев пытался покончить с собой в МФЦ в районе Ясенево, но его спас один из сотрудников.
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