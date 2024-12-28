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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев завершил матч с «Колорадо» с «минус 4». У него передача, 1 бросок и 2 блока за 24:54

«Юта» уступила «Эвеланш» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Две шайбы клуб из Солт-Лейк-Сити пропустил в пустые ворота.

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