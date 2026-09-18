Вау, Apple только что сделала подделку фото почти невозможной: как это работает в iPhone 18

Представьте: вы делаете снимок на свой новый iPhone 18 Pro, а он уже в этот момент получает железобетонный цифровой паспорт, который кричит всему миру — «это настоящее фото, ребята!» Apple наконец-то рассказала подробности своей системы Apple Reference Image, и это реально впечатляет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразильцы выбираю...
- Ссора из-за фразы...
- Стубб стал главны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым