Вау, Apple только что сделала подделку фото почти невозможной: как это работает в iPhone 18

Представьте: вы делаете снимок на свой новый iPhone 18 Pro, а он уже в этот момент получает железобетонный цифровой паспорт, который кричит всему миру — «это настоящее фото, ребята!» Apple наконец-то рассказала подробности своей системы Apple Reference Image, и это реально впечатляет.