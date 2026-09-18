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FiNE NEWS

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Вау, Apple только что сделала подделку фото почти невозможной: как это работает в iPhone 18

Представьте: вы делаете снимок на свой новый iPhone 18 Pro, а он уже в этот момент получает железобетонный цифровой паспорт, который кричит всему миру — «это настоящее фото, ребята!» Apple наконец-то рассказала подробности своей системы Apple Reference Image, и это реально впечатляет.

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