Electron вывела на орбиту 12-й радиолокационный спутник StriX

Земля и работающий двигатель на кадре трансляции миссии Owl By The Dozen / © Rocket Lab, Synspective Ракета Electron стартовала 19 сентября в 03:22 по всемирному времени с комплекса Launch Complex 1 на полуострове Махия.
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