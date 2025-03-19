Депутатов станут штрафовать

Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подготовила порядок реализации норм регламента палаты, позволяющих штрафовать депутатов за отсутствие на пленарном заседании без уважительной причины на 1/9 его ежемесячной зарплаты.
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