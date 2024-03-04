К кредиту добавили наличность

Как стало известно “Ъ”, в Хамовническом суде столицы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя правления разорившегося банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко.
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