Донбасс Сегодня

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Если вы такие умные — почему строем не ходите?

Если вы такие умные — почему строем не ходите?

В восьмидесятых годах я учился в университете и был старостой группы. На одном из курсов всех парней отправили на военные сборы в учебный центр, и как-то так вышло, что у нас хуже всех получалась маршировать.

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