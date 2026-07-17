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Россиянин пытался отправить запчасти для вертолетов ВСУ

Россиянин пытался отправить запчасти для вертолетов ВСУ

По данным Федеральной службы безопасности России, украинские военно‑воздушные силы стремятся обеспечить себя авиационными комплектующими российского производства — для этого задействуются возможности национальной разведки .

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