Более 6 000 заявок поступило на участие в конкурсе «Лидер XXI века»

КАЗАНЬ, 5 июня, ФедералПресс. «Движение первых» совместно с правительством Республики Татарстан завершило отборочный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».
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