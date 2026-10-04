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Спорт Уик-Энд

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Агент Хинчагов: Серьёзные клубы покупают не то, что футболист есть сейчас, а то, кем он станет завтра. Поэтому Кисляк может стоить и 50 и 100 млн

Агент Хинчагов: Серьёзные клубы покупают не то, что футболист есть сейчас, а то, кем он станет завтра. Поэтому Кисляк может стоить и 50 и 100 млн

«На мой взгляд, серьёзные клубы покупают не то, что футболист есть сейчас, а то, кем он станет завтра.

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