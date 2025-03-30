Добрый Мир
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Добрый Мир

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Развод Европы и США стал для Старого света самоубийственным риском

Развод Европы и США стал для Старого света самоубийственным риском

«Скажите-ка, кто более безумен: тот, кто сошёл с ума не по своей вине, или тот, кто безумствует по доброй воле?».

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