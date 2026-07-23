‼️24 июля работниками администрации городского поселения г. Новоаннинский будут проводиться рейды по соблюдению Правил благоустройства территории городского поселения г.
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‼️24 июля работниками администрации городского поселения г. Новоаннинский будут проводиться рейды по соблюдению Правил благоустройства территории городского поселения г.
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