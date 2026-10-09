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Чумной кабан или безобидные орешки: сколько мяса на самом деле едят медведи

Чумной кабан или безобидные орешки: сколько мяса на самом деле едят медведи

В отдельных регионах России в последние годы резко сократилась численность диких кабанов. Причина — прежде всего их отстрел для профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС).

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