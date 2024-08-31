Откройте мир звука: революционные наушники для глухих, восстанавливающие слух без операций. Представьте себе, что можно снова услышать любимую музыку, голоса близких и звуки природы — и всё это без хирургического вмешательства.
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