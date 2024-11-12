Мичков забил гол в первом матче после возвращения и принес "Филадельфии" победу

19-летний российский хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков, пропустивший два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по решению тренера, заявил, что за это время все обдумал.
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