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Кожевников о СКА: «Молодежь созрела, чтобы выстрелить. Видно, что Ротенберг в них вкладывает очень многое»

Александр Кожевников высказался о лидерстве СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ. – Перед перерывом СКА оторвался от ближайшего преследователя в Западной конференции «Локомотива» уже на 15 очков.

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