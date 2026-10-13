Российские учёные обнаружили на Марсе три десятка «водных оазисов»

За восемь лет наблюдений учёные обнаружили новые скопления воды на Марсе Российские планетологи составили подробную карту залежей водосодержащих пород на поверхности Марса.
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