Больше Музыки
ГлавнаяБлогБольше Видео[Правообладателям]
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Больше Музыки

3 подписчика

Биполярная песня: Павел Дедищев х Расул Чабдаров

Биполярная песня: Павел Дедищев х Расул Чабдаров

Наконец-то! Новое шоу от SlowSlowCow - «Биполярная песня»! В этом шоу прямо на ваших глазах два известных гостя вместе с дружной командой нашего сообщества сочиняют песню на ходу, затем исполняют её вживую в двух разных аранжировках, а вы после просмотра решаете, от чего кайфанули больше!.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх