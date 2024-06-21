Биполярная песня: Павел Дедищев х Расул Чабдаров

Наконец-то! Новое шоу от SlowSlowCow - «Биполярная песня»! В этом шоу прямо на ваших глазах два известных гостя вместе с дружной командой нашего сообщества сочиняют песню на ходу, затем исполняют её вживую в двух разных аранжировках, а вы после просмотра решаете, от чего кайфанули больше!.