В Екатеринбурге ссора соседей закончилась стрельбой

Вечером, 3 сентября, в подъезде жилого дома в Екатеринбурге на улице Седова произошла стрельба. По предварительной версии, между соседями произошел конфликт, после чего один из участников достал гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов.
Вечером, 3 сентября, в подъезде жилого дома в Екатеринбурге на улице Седова произошла стрельба. По предварительной версии, между соседями произошел конфликт, после чего один из участников достал гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов.
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