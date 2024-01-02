Напали на русских военных, обокрали, передрались: Мигранты с размахом встретили Новый год. Стерпим?

Пора привлкать армию и проводить СВО по радикальным действиям в отношении кишлачной мрази здесь, в России поскольку правоохранители явно не справляются а часть их вдобавок еще и коррумпирована. Долой мигрантский хомут на шее России.

Дима Качусов

а как они отличаю семьи участников СВО от просто граждан ?!или что-то умалчивается?! Наши бойцы в зоне СВО валят врага всем чем могут ,не взирая на тяжести и лишения воинской службы, а тут не могут защитить себя и семьи ?!почему?