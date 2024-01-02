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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Дима Качусов
    а как они отличаю семьи участников СВО от просто граждан ?!или что-то умалчивается?! Наши бойцы в зоне СВО валят враг...Напали на русских...
  • Татьяна Собколова
    👍👍👍Напали на русских...
  • виктор матвеев
    Пора привлкать армию и проводить СВО по радикальным действиям в отношении кишлачной мрази здесь, в России поскольку п...Напали на русских...

Напали на русских военных, обокрали, передрались: Мигранты с размахом встретили Новый год. Стерпим?

Напали на русских военных, обокрали, передрались: Мигранты с размахом встретили Новый год. Стерпим?

Царьград BULKIN SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS Очередная новогодняя ночь в России была омрачена выходками мигрантов.

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Комментарии
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виктор матвеев
Пора привлкать армию и проводить СВО по радикальным действиям в отношении кишлачной мрази здесь, в России поскольку правоохранители явно не справляются а часть их вдобавок еще и коррумпирована. Долой мигрантский хомут на шее России.
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30 мин.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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12 мин.
Дима Качусов
а как они отличаю семьи участников СВО от просто граждан ?!или что-то умалчивается?! Наши бойцы в зоне СВО валят врага всем чем могут ,не взирая на тяжести и лишения воинской службы, а тут не могут защитить себя и семьи ?!почему?
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1 мин.

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