Военкор: Не представляю, как находится место вертолётам в противостоянии на СВО

Будни мужчин. Все что нам интересно

В настоящее время линия фронта и прилегающая к ней тыловая территория в зоне проведения Россией спецоперации на Украине буквально «нашпигована» средствами ПВО, ударными беспилотниками и барражирующими боеприпасами различных конструкций с обеих сторон.