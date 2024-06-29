Военкор: Не представляю, как находится место вертолётам в противостоянии на СВО

В настоящее время линия фронта и прилегающая к ней тыловая территория в зоне проведения Россией спецоперации на Украине буквально «нашпигована» средствами ПВО, ударными беспилотниками и барражирующими боеприпасами различных конструкций с обеих сторон.
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