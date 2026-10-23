У Евгения Плющенко было всё, о чём мечтают молодые спортсмены: олимпийские перспективы, громкие победы, деньги, дорогие автомобили и внимание прессы.
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