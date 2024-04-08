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Мощный удар в Новоград-Волынском: Армией России уничтожена нефтебаза врага (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный удар в Новоград-Волынском: Армией России уничтожена нефтебаза врага (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный удар по Новоград-Волынском нанесла Армия России в ночь на 8 апреля.   Дроны «Герань» ударили по местам хранения горюче-смазочных материалов в Житомирской области, начался мощнейший пожар, в районе стоит вонь от горящих нефтепродуктов.

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