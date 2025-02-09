РУСАДА взяло под усиленный допинг-контроль фигуристов Дикиджи и Лутфуллина

Чемпион России-2025 в мужском одиночном фигурном катании Владислав Дикиджи и вице-чемпион Глеб Лутфуллин включены в национальный регистрируемый пул Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на первый квартал этого года.
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