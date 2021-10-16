Фестиваль Хворостовского в Красноярске собрал звезд мировой оперы

Фестиваль Дмитрия Хворостовского, который пройдет в Красноярске с 16 по 31 октября, соберет ярчайших представителей оперного искусства, режиссеров и художников, 15 октября сообщает интернет-издание «Городские новости».
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