10 древних таинственных артефактов, которые изменили взгляд на исторические события

Карнакские камни и другие таинственные артефакты. Даже сегодня остаётся много неразгаданных учёными исторических тайн, но порой ответить на самые сакраментальные вопросы помогают артефакты, которые находят археологи.
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