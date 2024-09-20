Вице-президент ПСБ Подгузова: франчайзинг несет в себе минимальные риски

Франчайзинг является одним из наиболее эффективных инструментов для развития женского предпринимательства в России и выхода на зарубежные рынки, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Женское лидерство в инвестициях: курс на доверие и развитие" в рамках IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.