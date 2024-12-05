Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» примет «Аль-Фатех», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в пятницу

В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема. В субботу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда встретится на выезде с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Раэд», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино проведет гостевой матч с «Аль-Таавуном».
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