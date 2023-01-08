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«Лейкерс» впервые в сезоне одержали пять побед подряд

«Лейкерс» впервые в сезоне одержали пять побед подряд

«Лейкерс» в субботу одержали пятую победу подряд в матче против «Сакраменто» – 136:134. Решающими стали два точных штрафных Денниса Шредера за 3,6 секунды до сирены.

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