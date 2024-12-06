Автомобиль задержанного в Челябинске водителя отправится на СВО

Дмитрий Гурин

"Информацию направили в Министерство обороны, где приняли решение о приёме автомобиля для нужд военных. Транспортное средство уже передано военнослужащим, " ......но появится не в зоне СВО а где ни будь в хорошем поселке и понятное дело с черными номерами, чтоб не дай шайтан ГИБДДоны не прицепились.....