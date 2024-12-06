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Автомобиль задержанного в Челябинске водителя отправится на СВО

Автомобиль задержанного в Челябинске водителя отправится на СВО

Государство решило, что там он нужнее, чем этому горожанину. Автомобиль конфисковали у водителя за вождение в состоянии опьянения.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Информацию направили в Министерство обороны, где приняли решение о приёме автомобиля для нужд военных. Транспортное средство уже передано военнослужащим, &quot; ......но появится не в зоне СВО а где ни будь в хорошем поселке и понятное дело с черными номерами, чтоб не дай шайтан ГИБДДоны не прицепились.....
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