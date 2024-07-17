WSJ: Запад опасается, что номинация Вэнса оставит Украину в беде

На Западе обеспокоены тем, что экс-президент США Дональд Трамп предложил сенатора Джей Ди Вэнса как кандидата на пост вице-президента, поскольку Трамп в случае прихода к власти может "отказаться от Украины".
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