Путин ищет баланс в Закавказье

Поводом для встречи президентов РФ и Азербайджана стало 50-летние БАМа. Однако, пояснили URA.RU эксперты, эти переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева имеют стратегическое значение: на фоне провоцирования Ереваном конфликта с Москвой и Баку президенты сближают позиции, но Путин пытается сохранить баланс в Закавказье.