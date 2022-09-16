Курганец ограбил автомат с мягкими игрушками

Житель Кургана похитил мягкие игрушки из автомата в одном из торговых объектов областного центра. «Молодой человек путем отгиба стекла аппарата похитил порядка тридцати мягких игрушек и скрылся с места происшествия.
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