Фигурант дела о хищении 700 млн руб на поставках тушенки на СВО не признает вину

Находящийся в СИЗО предприниматель Дмитрий Мизгир, подозреваемый в причастности к хищению 700 млн рублей Минобороны при поставках тушенки в зону СВО по делу полковника Виктора Таразевича, вину не признает.
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