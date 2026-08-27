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ИА Регнум

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Фигурант дела о хищении 700 млн руб на поставках тушенки на СВО не признает вину

Находящийся в СИЗО предприниматель Дмитрий Мизгир, подозреваемый в причастности к хищению 700 млн рублей Минобороны при поставках тушенки в зону СВО по делу полковника Виктора Таразевича, вину не признает.

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