Актриса Холли Мари Комбс заявила, что поставила ушла из профессии из-за детей

Звезда «Зачарованных» Холли Мари Комбс призналась, что «ушла на пенсию» из актерской профессии. Ее слова передает Entertainment Weekly.
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