Флик, Моуринью и Флорес номинированы на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге

Ла Лига назвала номинантов на приз лучшему тренеру месяца. На награду по итогам августа претендуют три специалиста: Кике Флорес (« Алавес ») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4»; Ханс-Дитер Флик (« Барселона ») – 3 победы, разница мячей – «+10»; Жозе Моуринью (« Реал ») – 3 победы, разница мячей – «+8».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Генич о болезни Барко: «Как его надо было сфотографировать, чтобы поверили? Лежащим под капельницей, на приеме у врача? У него были очень большие проблемы со здоровьем»
- Ирина Роднина: «У Валиевой колоссальная психологическая травма»
- Александр Усик – про воспитание детей: «Я даю тебе 100 долларов, но ты должен сделать 100 отжиманий»
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым