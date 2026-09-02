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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик, Моуринью и Флорес номинированы на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге

Ла Лига назвала номинантов на приз лучшему тренеру месяца.  На награду по итогам августа претендуют три специалиста: Кике Флорес (« Алавес ») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4»; Ханс-Дитер Флик (« Барселона ») – 3 победы, разница мячей – «+10»; Жозе Моуринью (« Реал ») – 3 победы, разница мячей – «+8».

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