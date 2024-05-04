Сын депутата Госдумы вложил 120 миллионов в криптобиржу и лишился доступа к ним

Сын депутата Госдумы Селезнева вложил 120 млн руб. в Beribit, их заморозили Сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Михаил вложил более 120 миллионов рублей в криптобиржу Beribit, а теперь потерял к ним доступ из-за того, что вывод средств с площадки заморозили, сообщает издание Baza.