Избивший пенсионера в троллейбусе дебошир отправится в колонию

Буянившего в общественном транспорте Петрозаводска хулигана приговорили к реальному сроку Суд приговорил жителя Петрозаводска к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за хулиганство в троллейбусе и нанесение побоев пенсионеру.