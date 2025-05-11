Дети и капитализм: совместимы на 100%

Чем больше детей, тем больше счастья — таков, если коротко, результат исследования лаборатории ВШЭ. При этом уровень дохода не имеет значения, дети делают счастливыми и бедных, и богатых (ссылка, ссылка).
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