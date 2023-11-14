Власти ХМАО не смогли за шесть лет после резонансного ДТП решить вопрос о безопасных перевозках детей на соревнования

Спустя шесть лет после ДТП под Ханты-Мансийском, в которой погибли 10 детей из Нефтеюганска, возвращавшихся с соревнований из Ханты-Мансийска, власти ХМАО так и не смогли решить вопрос с детскими перевозками на окружные мероприятия.