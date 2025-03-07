Алексей Червоткин о 16-м месте в «разделке»: «После таких результатов иногда есть мысли: «А нахрена? Для чего это ты вообще?»

Накануне он занял 16-е место в коньковой разделке на 10 км в рамках чемпионата России. – Есть ли удовлетворение от гонки? Может быть, не местом, а общей атмосферой? – Разве можно быть довольным таким итогом? Какой я там, 16-й? 16-й на чемпионате страны.